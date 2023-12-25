Telegram выпустил обновление

Зимнее обновление вышло в Telegram. Администраторы каналов смогут менять оформление и не только.

По информации газеты «Известия», по мере получения уровней благодаря голосам подписчиков или розыгрышам администраторы смогут устанавливать обои, менять цвет и логотип в профиле, устанавливать эмодзи-статус. Администраторы каналов в мессенджере теперь могут просматривать реакции на истории.

Пользователи после Telegram смогут делать репост публикации каналов в истории. В перспективе можно будет добавить опрос. Пользователи мессенджера могут удалять фон на фотографиях для историй.

Также можно дарить Premium-подписку десяти пользователям, при настройке розыгрыша установить больший срок проведения и дополнить подписку своими призами. Участники смогут убедиться в честности результатов с помощью опции «Показать победителей». // фото freepik.com