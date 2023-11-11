Мост в Карелии начали ремонтировать после шокирующей истории

На севере Карелии мост, находящийся в предаварийном состоянии, начали ремонтировать после шокирующей истории, которая успела облететь всю страну и дойти до руководителя Следкома Александра Бастрыкина.

Правда, ремонт моста в Гайжево через реку Кемь не капитальный, а текущий. Об этом сообщили в администрации Кемского района. Строители укрепят русловые опоры моста, для защиты от подмыва и льдин оснастят их волнорезами.

Работы планируют завершить до 1 декабря этого года. После этого по мосту разрешать ездить автомобилям экстренных служб. Движение на личном транспорте по-прежнему будет ограничено.

Напомним, в октябре скорая не смогла проехать по мосту в Гайжево к пациентке с инсультом. Мост оказался заперт на замок. Медикам пришлось везти женщину на санях. Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. // фото скриншот из видео телеканала РЕН ТВ/ VK-паблик администрации района