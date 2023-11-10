В Эссойле осуществили сразу три больших проекта

Администрация Эссойльского сельского поселения ежегодно предлагает жителям участвовать в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). В этом году в сообществе в «ВКонтакте» было объявлено голосование по выбору проектов. На собрании большинство проголосовало за благоустройство территории Дома культуры, а также эссольчане приняли решение поддержать еще два проекта: установить крытые контейнерные площадки и отремонтировать пол в «Комнате для друзей» в сяпсинском клубе. Все три проекта успешно прошли конкурс и получили поддержку республики.

«Дорожка, ведущая к культурному учреждению, пришла в негодность: старые бетонные плиты растрескались и начали крошиться. К тому же, на тротуаре в некоторых местах вылезли на поверхность корни деревьев, можно было споткнуться»,

— рассказала директор этнокультурного центра Арина Игнатькова.

Теперь дорога, ведущая к культурному учреждению, стала широкой и ровной, а деревья, украшенные светодиодными светильниками, приняли поистине сказочный вид.

Многие жители Эссойлы уже оценили цветную подсветку на территории Дома культуры у детской площадки и сцены. Здесь царит атмосфера праздника.

К тому же завершились работы по освещению обелиска жителям Эссойлы, павшим в годы Великой Отечественной войны. Подсветка памятника обеспечена в рамках Федеральной программы «Комфортная городская среда».

Второй проект программы ППМИ — устройство контейнерных площадок для сбора мусора — тоже успешно выполнен.

«Подрядчик установил крытые площадки из усиленного металлопрофиля, а за счет того, что цена контракта на работы в результате аукциона упала, удалось установить дополнительную площадку на улице Озерная в Эссойле», — говорится о ходе работ в посте в сообществе «Поддержка местных инициатив в Эссойле»

И в поселке Сяпся, жителей которого поддержали эссольчане, общими усилиями произведен ремонт пола в «Комнате для друзей» в местном клубе.

Все работы почти закончены. Так что жители Эссойлы на своей практике убедились, что воплотить мечту в жизнь вполне возможно — было бы желание это сделать. // Фото сообщества «Поддержка местных инициатив в Эссойле»