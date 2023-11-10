10 ноября 2023, 20:25
Владимира Любарского наградили орденом
Контракт бывшего главы Петрозаводска с батальоном «Ахмат» закончился
Бывший глава Петрозаводска Владимир Любарский награжден орденом «Ахмат-спецназ». Об этом стало известно из официальных источников.
Сам Любарский сообщил сегодня, что его контракт с батальоном спецназначения «Ахмат» закончился. Он отправился в зону проведения специальной военной операции в июле этого года.
Напомним, в начале ноября Владимир Любарский был ранен. По автомобилю, в котором ехал бывший градоначальник, ударил тяжелый беспилотник. Любарский получил сквозное ранение руки. // Фото: vk.com