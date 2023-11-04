04 ноября 2023, 16:35
Общество

Парфенчиков рассказал, насколько серьезно ранен его друг Любарский

Глава Карелии находится на постоянной связи с бывшим мэром Петрозаводска

Глава Карелии сообщил на своей странице о состоянии здоровья бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского. Сегодня утром стало известно о его ранении в зоне СВО. 

"Володю ранило. Сегодня ночью в буханку, на которой он ехал с товарищем, ударил тяжелый беспилотник «Баба Яга». Автомобиль сгорел, Володя и товарищ, к счастью, живы",

- написал Парфенчиков.

Глава республики рассказал, что оба - Любарский и его товарищ сейчас находятся в госпитале, их жизни ничего не угрожает. У Владимира Константиновича сквозное ранение руки.

"Я с ним на связи. Шутит, как обычно", добавил Артур Парфенчиков.  // Фото: Владимир Любарский. 

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