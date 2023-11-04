04 ноября 2023, 09:36
Общество

Владимир Любарский сообщил о своем ранении

Тревожное сообщение появилось 4 ноября на странице экс-мэра Петрозаводска

4 ноября на своей странице в ВКонтакте бывший мэр Петрозаводска сообщил о своем ранении. Владимир Любарский находится в зоне проведения специальной военной операции.

Сегодня шифрованное сообщение появилось на личной странице Владмира Любарского.

"Рэм 300
Фермер 300
Буханка (авто) 200

Баба-Яга"

Как известно, Владимир Любарский участвует в СВО под позывным Рэм. А цифрой 300 обозначают раненых. 

Жители Петрозаводска в комментариях выражают беспокойство по поводу состояния Владимира Любарского и желают ему скорейшего выздоровления. // Фото: Владимир Любарский. 

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новости Карелии
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СВО