04 ноября 2023, 09:36
Владимир Любарский сообщил о своем ранении
Тревожное сообщение появилось 4 ноября на странице экс-мэра Петрозаводска
4 ноября на своей странице в ВКонтакте бывший мэр Петрозаводска сообщил о своем ранении. Владимир Любарский находится в зоне проведения специальной военной операции.
Сегодня шифрованное сообщение появилось на личной странице Владмира Любарского.
"Рэм 300
Фермер 300
Буханка (авто) 200
Баба-Яга"
Как известно, Владимир Любарский участвует в СВО под позывным Рэм. А цифрой 300 обозначают раненых.
Жители Петрозаводска в комментариях выражают беспокойство по поводу состояния Владимира Любарского и желают ему скорейшего выздоровления. // Фото: Владимир Любарский.