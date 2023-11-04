Владимир Любарский сообщил о своем ранении

4 ноября на своей странице в ВКонтакте бывший мэр Петрозаводска сообщил о своем ранении. Владимир Любарский находится в зоне проведения специальной военной операции.

Сегодня шифрованное сообщение появилось на личной странице Владмира Любарского.

"Рэм 300

Фермер 300

Буханка (авто) 200



Баба-Яга"

Как известно, Владимир Любарский участвует в СВО под позывным Рэм. А цифрой 300 обозначают раненых.

Жители Петрозаводска в комментариях выражают беспокойство по поводу состояния Владимира Любарского и желают ему скорейшего выздоровления. // Фото: Владимир Любарский.