Госкомитет по жилищному надзору контролирует уборку снега и наледи
3 ноября специалисты Госкомитета по жилищному надзору Карелии в оперативном режиме связывались по телефону с управляющими организациями Петрозаводска по сообщениям жителей в соцсетях о ненадлежащем содержании придомовых территорий.
В адрес Госкомитета поступило более 150 таких сообщений. В пятницу придомовая территория убрана от снега по адресу Советская, 25. На улице Сегежской, у домов 6 и 8, по информации председателя ТСН «Карьер», работы по уборке должны были завершиться к вечеру 3 ноября.
По следующим адресам уборка придомовых территорий ведется, в том числе, с помощью техники, завершат до 4 ноября:
Мурманская, 33
Судостроительная, 8-а,
Древлянка, 6,
Коммунальная, 7,
Балтийская, 17,
Володарского, 43-45,
Скандинавский пр., 8
По адресам:
Сегежская, 3,
Пархоменко, 26,
Сусанина, 30,
Судостроительная, 8-в
информация о ненадлежащем содержании придомовой территории передана руководителям управляющих организаций для принятия оперативных мер реагирования.
Вопросы, жалобы и заявления принимаются через специальную форму на официальном сайте Госкомитета по жилищному надзору. // Фото: Госкомитет по жилищному надзору.