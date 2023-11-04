Госкомитет по жилищному надзору контролирует уборку снега и наледи

3 ноября специалисты Госкомитета по жилищному надзору Карелии в оперативном режиме связывались по телефону с управляющими организациями Петрозаводска по сообщениям жителей в соцсетях о ненадлежащем содержании придомовых территорий.



В адрес Госкомитета поступило более 150 таких сообщений. В пятницу придомовая территория убрана от снега по адресу Советская, 25. На улице Сегежской, у домов 6 и 8, по информации председателя ТСН «Карьер», работы по уборке должны были завершиться к вечеру 3 ноября.

По следующим адресам уборка придомовых территорий ведется, в том числе, с помощью техники, завершат до 4 ноября:

Мурманская, 33

Судостроительная, 8-а,

Древлянка, 6,

Коммунальная, 7,

Балтийская, 17,

Володарского, 43-45,

Скандинавский пр., 8



По адресам:

Сегежская, 3,

Пархоменко, 26,

Сусанина, 30,

Судостроительная, 8-в

информация о ненадлежащем содержании придомовой территории передана руководителям управляющих организаций для принятия оперативных мер реагирования.

Вопросы, жалобы и заявления принимаются через специальную форму на официальном сайте Госкомитета по жилищному надзору. // Фото: Госкомитет по жилищному надзору.