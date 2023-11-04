Жители двух десятков домов Петрозаводска проведут субботу без воды

В субботу, 4 ноября, с 9.00 до 20.00 будет отключено холодное водоснабжение в ряде домов столицы Карелии. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

Холодную воду отключат в домах:

- №№ 16А, 18 на улице Краснофлотской;

- №№ 17,19, 21, 26, 28, 28А, 30, 30А, 32 на улице Лисицыной;

- №№ 34, 34А, 36 на улице Советской;

- №№ 35, 35А, 37, 37А, 39 на улице Мелентьевой.

Причина - плановые работы на сетях. Работы будут выполнять специалисты АО «ПКС — Водоканал».

Планируемое время работ — с 9.00 до 20.00, сообщили в ЕДДС. // Фото: Ситилинк.