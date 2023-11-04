Канадцы купили в Финляндии верфь, которой много лет владели россияне

Канадская компания купила Helsinki Shipyard Oy — судоверфь в Хельсинки, которая ранее принадлежала россиянам. Об этом сообщает издание Деловой Петербург.

Россияне владели судозаводом в Хельсинки более 10 лет. Никаких ограничений против его прежних собственников не вводилось, но из-за санкций Евросоюза верфь потеряла возможность продавать суда в Россию.

На верфи в Хельсинки занято около 400 сотрудников. Они продолжат работу, как и все финское руководство во главе с генеральным директором Кимом Салми.

Переговоры о покупке верфи канадцы вели с финнами с декабря прошлого года, в апреле был подписан договор о покупке бизнеса, а в июле власти Хельсинки заключили с Davie новый 50-летний договор аренды земельного участка. // Фото: Lassi Rinne/is.fiassi.