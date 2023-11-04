7 ноября школьники карельского поселка Шуя вернутся в родную школу

Сразу после праздников, 7 ноября школьники поселка Шуя наконец-то смогут сесть за парты в своей школе. Ремонт многострадального учебного заведения, когда менялись подрядчики, затянулся на несколько лет.

В нашу редакцию обращаются некоторые жители Шуи, которые обращают внимание на неухоженный двор, наличие гор строительного мусора. Они сомневаются в готовности школы принимать детей. Но в этом не сомневается министр образования Карелии Роман Голубев.

"Только что вернулся из Шуйской школы. Рабочие на объекте, основной этап капитального ремонта завершаем. Подрядчик гарантирует, что уложится в срок",

- пишет на своей странице Голубев.



Министр образования отмечает, что еще присутствует запах силикона и строительных материалов, но за выходные школа будет проветрена, а итоговый клининг выполнен специализированной организацией. Также рабочие благоустраивают и пришкольную территорию - выравнивают грунт, сегодня должны вывезти остатки строительного мусора.

К процессу подключились родители и волонтеры. Они помогают собирать и расставлять в классах мебель. // Фото: Роман Голубев.