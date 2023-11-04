Жители поселка Карелии замерзают в рейсовом автобусе

Рейсовый автобус из поселка Валдай до Сегежи ходит один раз в неделю - по средам. Расстояние больше 100 километров приходится преодолевать по грунтовой дороге, за которой дорожные службы редко ухаживают - сплошные ямы и колдобины. С приходом зимы добавился жуткий холод в салоне автобуса.

"Доехали сегодня до дома, замерзли, холодно в автобусе, как ездить зимой? Водитель раз пять останавливался и ремонтировал что-то в двигателе... Это издевательство над людьми и водителем, надо требовать другую технику!",

- пишет жительница поселка.

Жители Валдая рассказывают, что уже обращались и к местным депутатам, и в администрацию района - пока никаких результатов. Водитель автобуса уже много раз собирался уволиться, потому что у него тоже нет сил работать на старой технике.

Уставшие от издевательств над собой, жители поселка собираются подготовить коллективное обращение к властям. // Фото: паблик "Родной край - Валдай".