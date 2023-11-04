Карелия представила свои достижения на выставке «Россия» на ВДНХ

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Все регионы страны, включая Карелию, представили там свои достижения за последние годы. Слоган карельской экспозиции – «Сохраняя традиции, мы строим будущее».

"На Международную выставку-форум «Россия» мы привезем частичку Карелии. Гости смогут прикоснуться к нашим седым валунам, вдохнуть ароматы северного ветра и сосновой хвои, увидеть купола великих Кижей. А цифровая красавица Айно ответит на все вопросы о Карелии! Мы стараемся сделать стенд региона незабываемым, чтобы те, кто еще не был в Карелии, обязательно захотел к нам приехать!" –

К достопримечательностям республики на экспозиции можно будет прикоснуться буквально. На стенде гостей встретят ростовые петроглифы – деревянная лодка и каменные гуси.

По словам директора карельского Центра дизайна интерьера Яны Пермяковой, работа над стендом шла в течение пяти месяцев. Центральный элемент проекта – купола Преображенской церкви острова Кижи, которые символизируют огромное количество памятников деревянного зодчества Карелии.

Предполагалось, что на выставке будет представлен большой видеоряд – карельские пейзажи, водопады. Также планировалась фито-зона с ботаническими копиями живых растений Карелии, для которой мастера создали несколько ароматов, ассоциирующихся с республикой. Надеемся, что организаторы карельского стенда все успели сделать, ведь еще буквально накануне открытия шел монтаж экспозиции.

Специально для выставки «Россия» специалисты в сфере IT разработали цифровой аватар «Айно» с искусственным интеллектом, который будет рассказывать о Карелии.

Помимо традиций, истории и культуры региона, экспозиция республики презентует ее экономический потенциал, рассказывает про промышленные предприятия региона: Онежский судостроительно-судоремонтный завод, «Карельский окатыш», Сегежский и Кондопожский ЦБК, «Амкодор-Онего», Литейный завод «Петрозаводскмаш» и многие другие. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.