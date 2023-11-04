Анна Ефимова: «Невозможно пройти мимо чужой беды»

В этом выпуске программы «Гость в студии» руководитель социального центра «Попечение» Анна Ефимова объяснила ведущему, зачем она занимается благотворительностью.

«Невозможно пройти мимо чужой беды. Я лично занимаюсь этим каждый день — и это для меня уже жизнь. Но ведь любой здравомыслящий человек с милосердным сердцем не пройдет мимо того же бездомного, котенка подберет, собачку покормит. Это же естественная потребность души человека. К этому не надо приходить, это нормально и естественно — помогать другому человеку», — рассказала Анна.

Также наша гостья поведала о новых проектах, которые центр «Попечение» планирует реализовать в будущем.

Начало беседы можно посмотреть здесь. А в следующем выпуске расскажем о работе поискового объединения «Лиза Алерт». Оставайтесь с нами. (Видео)