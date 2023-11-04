Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска может увеличиться

Пассажиропоток в троллейбусах Петрозаводска упал на 1,2 млн чел. По этой причине муниципальное предприятие «Городской транспорт» попросило мэрию увеличить экономически обоснованный тариф на 2023 год с 52,25 руб. до 56,76 руб. за одну поездку. Об этом рассказывает РБК.

Сейчас проезд в городском троллейбусе стоит 38 руб. Предприятию из бюджета город за каждую поездку доплачивает 14,25 руб. Как следует из пояснительной записки к сессии Петросовета, которая состоится 24 ноября, размер компенсации предлагается увеличить до 18,76 руб. Отмечается, что в бюджете города на 2023 год предусмотрены 63 млн руб. для возмещения недополученных доходов. При этом на середину октября предприятию уже перечислили 52,5 млн руб.



Среди причин, по которым троллейбусы потеряли пассажиров, называют изменение маршрутов из-за ремонта Путейского моста по ул. Антикайнена и устройства водопровода по ул. Московской, срывы рейсов из-за отсутствия водителей и технических неисправностей транспорта. За январь-июнь нехватка водителей выросла на 34,5%, поломки на 64,2%, из 51 троллейбуса у 14 нормативный срок эксплуатации превышен в 2 раза.



В 2022 году в рамках реализации транспортной реформы был приобретен 21 новый троллейбус. В этом году город получил от горэлектротранспорта Санкт-Петербурга еще 15 троллейбусов. В 2024 году на условиях льготного лизинга планируется приобрести еще 27 новых троллейбусов. Однако уже в январе 2023 года реализация проекта столкнулась с проблемами из-за нехватки сотрудников. Из 120 специалистов на предприятии фактически трудилось 98 человек.

Вопрос будет рассматриваться на заседании Петросовета 24 ноября. // Фото: «Петрозаводск говорит».