10 ноября 2023, 19:34
Новые автомобили поступили в распоряжение ГИБДД Карелии
Автопарк Госавтоинспекции республики пополнился семью транспортными средствами
Госавтоинспекция Карелии получила семь новых служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Транспортные средства сегодня в торжественной обстановке были переданы личному составу. Мероприятие прошло на площади Кирова в Петрозаводске.
Отмечается, что автомобили оснащены всем необходимым снаряжением для несения службы и готовы к эксплуатации в сложных дорожных и погодных условиях. Транспортные средства предоставлены республике в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». // Фото ГИБДД Карелии