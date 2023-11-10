Новые автомобили поступили в распоряжение ГИБДД Карелии

Госавтоинспекция Карелии получила семь новых служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортные средства сегодня в торжественной обстановке были переданы личному составу. Мероприятие прошло на площади Кирова в Петрозаводске.

Отмечается, что автомобили оснащены всем необходимым снаряжением для несения службы и готовы к эксплуатации в сложных дорожных и погодных условиях. Транспортные средства предоставлены республике в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». // Фото ГИБДД Карелии