10 ноября 2023, 19:34
Общество

Новые автомобили поступили в распоряжение ГИБДД Карелии

Автопарк Госавтоинспекции республики пополнился семью транспортными средствами

Госавтоинспекция Карелии получила семь новых служебных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортные средства сегодня в торжественной обстановке были переданы личному составу. Мероприятие прошло на площади Кирова в Петрозаводске.

Отмечается, что автомобили оснащены всем необходимым снаряжением для несения службы и готовы к эксплуатации в сложных дорожных и погодных условиях. Транспортные средства предоставлены республике в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». // Фото ГИБДД Карелии

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Метки: 
ГИБДД
автомобиль
автопарк
«Безопасные качественные дороги»
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