Хозяев потерявшейся три месяца назад собаки пытаются обмануть

Хозяевам написала женщина, которая утверждала, что видела собаку в Песках возле крайней шашлычной. В подтверждение своих слов она скинула фото хозяевам.

«Она нам только на Авито пишет и не отвечает на звонки, якобы у нее микрофон на телефоне не работает»,

— говорит Антон.

Тем не менее, Ирина и Антон считают, что их обманывают.

«Нас обманывают. Мотивы нам непонятны. На фото — не Айко. Кто-то специально пытается нас запутать», — написал Антон на своей страничке «ВК».

За новостями поиска собаки Айко, породы акита ину, следит вся Карелия. Напомним, что Айко пропал 12 августа около 11 утра на пляже в Деревянном. До полученного Ириной и Антоном сообщения и после в Песках у шашлычных собаку никто не видел.

Поиски не прекращаются. Ирина и Антон готовы выплатить вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто найдет члена их семьи: «Пусть Айко скорее вернется домой!». // Фото: vk.com