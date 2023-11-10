10 ноября 2023, 17:53
Общество

Уборка улиц Петрозаводска ведется круглосуточно

Десятки рабочих и спецтехника трудятся в разных районах карельской столицы

В Петрозаводске десятки рабочих и спецтехника трудятся на улицах города. Работы ведутся круглосуточно, рассказали в пресс-службе мэрии карельской столицы.

Сегодня четыре мобильные бригады приводят в порядок остановки и пешеходные переходы, а также посыпают смесью опасные участки. Грейдер выравнивает дороги на Совхозной улице, Вознесенском шоссе и Птицефабрике.

Тракторы подметают тротуары на Кукковке, Зареке, Древлянке, Ключевой и в центре города. Подрядчик вывозит снег из центра, с Зареки и Ключевой. // Фото: unsplash.com / Courtney Chestnut

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Петрозаводск
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