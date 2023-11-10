Груду тряпок достали из канализации в Петрозаводске

Петрозаводчан попросили бережно относиться к канализации и не смывать бытовые отходы, остатки еды, наполнитель для кошачьего лотка, средства гигиены, строительный и прочий мусор. Все это приводит к засорам. Как недавно это произошло на Древлянке. Коммунальщики достали из труб кубометр ветоши и смогли устранить излив.

О проблемах с канализацией просят сигнализировать в ЕДДС по номеру 051 и в диспетчерскую водоканала +7 (8142) 76-64-04. // фото unsplash.com/ Earl Wilcox