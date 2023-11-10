Вертолетную площадку построят под Петрозаводском

Вертолетную площадку собираются организовать в аэропорту «Петрозаводск».

За разработку проекта готовы заплатить 37 миллионов 249 тысяч рублей, следует из информации на сайте госзакупок. Аукцион уже состоялся.

Предоставить проект необходимо до 13 декабря 2024 года. Строительство площадки для вертолета Ми-8 планируют в 2025-2026 году.

На посадочной площадке будет ангар, аварийно-спасательная станция, КПП, а также три места для стоянки и необходимая инфраструктура. // фото unsplash.com/ Austin Neill