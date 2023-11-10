Житель Карелии скрывался, чтобы не платить алименты

В Костомукше судебные приставы разыскали мужчину, который уклонялся от исполнения родительского долга. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Карелии.

По данным ведомства, местный житель не платил алименты на содержание своего ребенка и даже скрывал свое местонахождение. Приставам удалось его найти, был установлен и источник доходов мужчины.

За время, пока горожанин скрывался, его долг собственному ребенку составил более 500 тысяч рублей. В результате приставам удалось добиться начала выплат.

За уклонение от уплаты алиментов мужчине предстоит ответить в суде. // Фото «Петрозаводск говорит»