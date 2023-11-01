Бастрыкин поручил завести дело после истории со «скорой» в Карелии

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после шокирующей истории из Карелии, когда женщину с инсультом пришлось везти на санях до «скорой».

У жительницы кемского поселка Гайжево 30 октября случился инсульт. Единственный мост был закрыт на замок, медики не смогли проехать к дому пострадавшей. Им пришлось везти пациентку на санях до служебного автомобиля. Мост был признан предаварийным, двигаться по нему могут только пешеходы и спецтранспорт. Замок, на который запирают мост, оказался неисправен, сообщается в телеграм-канале следственного комитета.

Началась процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание и.о. руководителя регионального Следкома Роману Ткаченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства. // фото скриншот из видео телеканала РЕН ТВ