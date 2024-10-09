09 октября 2024, 08:59
Мощный ручей растекается в районе Ведлозерской улицы
Утром 9 октября холодную воду отключили на ряде улиц в Петрозаводске
Поток воды мощной струей течет в районе улицы Ведлозерская. Пользователи паблика «Живой Петрозаводск» в шутку назвали его рекой Ведлозеркой. О непонятно откуда взявшемся ручье горожане рассказали в соцсети вечером 8 октября.
«На улице Ведлозерской появился новый ручей, длина которого растянулась уже на 100 метров вниз. По адресу: Ведлозерская, 18 отсутствует холодное водоснабжение»,
- рассказали в «Подслушано в Птз».
Утром 9 октября на улицах Ведлозерская, Достоевского, Краснодонцев и Первомайском проспекте отключили холодную воду, об этом сообщили в ЕДДС. Специалисты занимаются устранением повреждения на сетях. // фото стоп-кадр