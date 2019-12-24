Молодым семьям Карелии помогут рублем

Молодым семьям республику окажут господдержку за счет средств федерального бюджета. На эти цели в следующем году будет направлено 53,8 миллионов рублей, сообщается на сайте карельского правительства.

«В текущем году в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» социальные выплаты на приобретение жилья получили 13 молодых семей. На эти цели из федерального бюджета было направлено 10,1 млн рублей, из республиканского бюджета - 5,6 млн рублей»,

- уточняется в пресс-релизе.

В 2020 году планируется оказать господдержку 45 молодым семьям - в декабре текущего года заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 53,8 млн рублей. Софинансирование из бюджета республики составит 6 млн рублей.

«По данному направлению на 2020 год нам удалось предусмотреть финансирование из федерального бюджета в 5 раз больше текущего года, сохранив при этом на прежнем уровне объем софинансирования региональных средств»,

- отметил Александр Ломако, министр строительства, ЖКХ и энергетики РК.

Всего в списке молодых семей-участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 2020 году, 602 молодые семьи.

В правительстве добавили, что для участия в мероприятии молодая семья должна отвечать следующим требованиям: возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и в наличии должны быть доходы либо денежные средства, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (при наличии в семье детей 35% стоимости жилья оплачивается за счет бюджетных средств, 65% - за счет собственных средств).