Молодые бизнес-менеджеры оценили, каков он – труд чиновника Карелии

Ровно 20 лет назад Сергей Катанандов, который в те годы был Главой Республики Карелия, встретился с выпускниками Межфакультетских групп Петрозаводского государственного университета. Такие группы были созданы руководителем республики в 1999 году. Члены правительства решили сами читать студентам лекции, проводить занятия, чтобы познакомить с настоящей, живой работой. Лучших студентов брали на практику в различные ведомства.

Накануне Нового года Глава Карелии встречался с выпускниками Межфака ПетрГУ, чтобы узнать, как складывается их жизнь. Личное знакомство, возможность обучаться у мэтров карельской экономики и менеджмента у большинства студентов даром не прошли.

«Мы стали их уважать гораздо более серьезно, - отметил выпускник Андрей. – То есть мы увидели, что это действительно тяжелый труд. Управленческий труд, я на собственном опыте теперь могу сказать, это просто катастрофа – с 8 утра до 12 ночи работать. И я знаю членов правительства, с которыми мы сотрудничаем – это большие трудоголики».

После выпуска из ПетрГУ Андрей организовал свою фирму, и тоже, как его учителя, стал работать по 12 часов в сутки: «Мы радуемся, как дети, что у нас есть бизнес, и что бизнес шуршит. И что нам не надо сидеть и ждать, когда на нас что-то сверху свалится». За то время, как была создана такая группа, в ней министры и депутаты обучили 80 человек. В 2003 году к обучению приступила новая группа.

Центральные каналы в декабре 2003 года впервые транслировали Горячую линию Президента РФ. Конечно, не всем желающим удалось пообщаться с Владимиром Путиным. Жители Карелии стали искать другие способы передать свой вопрос Президенту. Некоторые почему-то решили, что в нашей Единой дежурно-диспетчерской службе ответят на вопросы не хуже.

Каких только звонков не поступало в службу ЕДДС. Операторы службы 051 выслушивали всех. Люди передавали информацию о серьезных происшествиях и жилищно-коммунальных проблемах, но также звали на помощь, когда нужно было снять с дерева кошку. Сами диспетчеры были убеждены, что их ЕДДС – это зеркало, в котором отражается жизнь в городе. «Думаю, что в городе сейчас проводятся все мероприятия, чтобы город провел нормально все праздничные дни, - успокоил жителей Владимир Васильев, заместитель директора службы. – Люди призываю относиться ко всему с оптимизмом».

Работу диспетчеров службы 051 легкой назвать было нельзя. Именно они становились первыми помощниками горожан в самых сложных ситуациях. За 24-часовую смену через них проходил целый шквал человеческих эмоций. Задачей диспетчера было оставаться спокойным в любой ситуации. И на любые, подчас нелестные слова, отвечать доброжелательно. Способы релаксации у операторов имелись. Кому-то было достаточно на минуту встать с кресла, размяться. А кто-то даже прибегал к силовым нагрузками – в диспетчерской была комната отдыха с гантелями и гирями. Для полноценной работы были созданы неплохие условия. По очереди можно было перекусить, поспать, отдохнуть. Новый год служба 051 тоже встречала на рабочем месте. И выпить там бокал шампанского было нельзя. Лучшим подарком, который петрозаводчане могли бы подарить специалистам ЕДДС, стало бы отсутствия происшествий. Но почему-то так никогда не бывало в праздничные дни.

В Выставочном зале на проспекте Ленина в 2003 году состоялось несколько вернисажей, посвященных 300-летнему юбилею Петрозаводска. И вот – в конце года открылась последняя выставка из этой серии. Она называлась загадочно – «1 + 2». Кто же эти трое?

А вот кто! Выставлены в галерее были три художника. Борис Кукшиев представил живописные полотна. А двое других – Александр Белоусов и Игорь Михайлов – керамику. Вот так и сложилось название для этой экспозиции. Шуток по этому поводу было много. Сам Александр Белоусов на открытии сказал: «Собрались мы как-то сообразить на троих… Хотели назвать «Три пол-литры», да? А, нет – «Три палитры»! Потом все-таки решили, что надо немножко завуалировать, потому что мы художники разные. Вот так и получилось».

Несмотря на то, что выставка открылась в преддверии Нового года, работы художников напоминали о лете. Все они были удивительно светлые и теплые.

Таким было 25 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото freepik.com