Главной Снегурочкой России стала уроженка Петрозаводска

Мисс Европа 2002, петрозаводчанка Светлана Королева приобрела двадцать лет назад еще одно почетное звание – Главная российская Снегурочка. Накануне новогодних праздников в Кремле она успела приехать в родной город навестить родителей, родню и друзей. Корреспондент телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, пригласил Светлану на площадь Кирова, к нашей главной петрозаводской елке, которую требовалось украсить.

В том году дерево выбрали очень высокое – 30 метров. В те годы елки еще привозили из леса, а не покупали искусственные. Конечно, Главную Снегурочку России никто не заставлял лазить по стремянкам и вешать шарики на самые верхние ветки. Выглядела наша красавица, которой все у нас гордились, просто сказочно! Как и все, кто жил в Петрозаводске, Мисс Европа тоже приходила в свое время к главной елке на Кирова в новогодние каникулы – с родителями и с друзьями.

«Место памятное, конечно. Вообще, Петрозаводск я люблю, - призналась девушка. – Я бы хотела все-таки здесь праздновать Новый год, но, к сожалению, не получится. Уже третий год не получается у меня праздновать дома».

В Петрозаводск Светлана заглянула всего на один день. Уже на следующий ей предстояли съемки на столичном телеканале, где она должна была исполнить роль внучки Деда Мороза. «Вынесли мою кандидатуру на обсуждение, - вспоминала Светлана, - Причем, там было около 150 человек, как мне сказали. И они решили, что все-таки я не соглашусь на это дело, и что заверну большую цену. Но им объяснили, что все будет нормально. И они позвонили мне. Я сказала, что готова работать бесплатно. Потому что благотворительность – это прямая моя обязанность. А Деда Мороза пригласили из Великого Устюга (там располагается резиденция новогоднего волшебника нашей страны – прим.ред.)». Кстати, в ту новогоднюю ночь Светлане предстояло передать свою корону «Мисс России» следующей красавице. Каковы были ее дальнейшие планы – королева красоты не торопилась рассказывать о них журналистам. А вот с площади Кирова «Мисс Европа» уехала на простых Жигулях «копейке».

Чем ближе были новогодние праздники, тем больше беспокоились карельские финансисты. Народ вряд ли знает о том, что на счетах министерств и ведомств республики, а также местных администраций в конце года лежат обычно огромные суммы, которые необходимо истратить до 31 декабря. И не просто так истратить, а с пользой.

В министерстве финансов РК сводки из администраций районов просматривали, как сводки с фронтов – ведь чтобы истратить все деньги, лежащие на счетах, времени катастрофически не хватало.

«Если сказать только по нашим республиканским счетам, то это около 70 миллионов рублей. А если говорить еще и о федеральных, то это еще – на подготовку к зиме около 20 миллионов рублей, по федеральным программам – еще около 15 миллионов», - рассказала Ирина Ахокас, заместитель министра финансов РК.

Особенно минфин Карелии беспокоили деньги, выделенные из федерального бюджета на восстановление системы ЖКХ после аварий, случившихся ровно за год до этого. Тогда с этими ЧП в котельных Карелия ославилась на всю страну. Последние суммы на эти цели пришли в республику еще в сентябре.

«В первую очередь Олонецкий район. 0% освоения их трех с половиной миллионов, - переживала Ирина Ахокас. – Таких процентов по районам у нас больше нигде нет! Пряжинский район – всего лишь 20% освоил из выделенных средств. Остальные районы – от 80 до 100%».

По мнению финансистов, местные власти не умеют вовремя и грамотно оформлять документы. В сельской местности люди не могли получить ссуды и субсидии на строительство жилья. Огромные суммы, выделенные на эти цели, мертвым грузом лежали на счетах районных администраций. Не освоены были и деньги, выделенные на реконструкцию культурных и исторических объектов. «Самый большой объект – это Национальный театр. То есть до настоящего времени федеральные средства не в полном объеме освоены», - отметила зам.министра. Напомним, что сдан театр был уже к 300-летию Петрозаводска, то есть в конце июня 2003 года. Оказалось, что для реконструкции театра отбирались средства с социальных объектов районов Карелии. И миллионы рублей остались неистраченными. Также лежали средства в министерствах образования, здравоохранения, внутренних дел. Деньги нужно было тратить срочно. Совет в минфине дали такой: «Для этого нужно, конечно, работать не 8 часов рабочего времени, а все 16. А может, все 24 часа!» Если до конца года деньги не будут истрачены, они уйдут обратно в федеральный бюджет и в Карелию не вернутся, предупредили в правительстве.

Таким было 23 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.