На безрыбье… Районная газета Карелия вышла без единого журналиста

Обычно занять кресло начальника желающих хватает. Но вот желающих стать главным редактором газеты «Прионежье» ровно 20 лет назад не находилось. Финансовый кризис в газете обострился до предела. Районка без редактора функционировала уже третью неделю, после чего и журналисты разбежались.

Последние два выпуска районной газеты готовила к выпуску секретарь редакции. По собственной инициативе. Не было даже документа, который подтверждал бы обязанности этого сотрудника по выпуску номеров. За год в газете поменялось четыре главных редактора. Корреспонденты и бухгалтер тоже там надолго не задерживались. «Основная причина – долг по заработной плате, - сообщила бухгалтер редакции Ольга Гордина. – На сегодня 132845 рублей задолженность с июля. До конца года Татьяна Ивановна Шарипова (глава Прионежья), обещала погасить нам из них 40 тысяч. И это все на сегодня».

При этом сама Татьяна Ивановна заявила: «Газета получила финансирование из трех источников. А вот собственными доходами не занимается. Но учитывая такую сложность, мы выделим газете на этой неделе 30 тысяч рублей, чтобы они могли частично выплатить заработную плату и хотя бы временно стабилизировать там обстановку». Главную причину такого финансового положения глава администрации Прионежья видела в том, что газета не повышает свои собственные доходы. Известно, что выпуск любого печатного издания – дело достаточно затратное. В Карелии только две газеты себя окупали, остальные были дотационными, в том числе это районки.

«Министерство печати поддерживает районные газеты, осуществляет всяческую всестороннюю поддержку. В частности осуществляет бюджетное финансирование редакций на основании постановления Главы РК»,

- сообщила Ирина Хоменко, специалист Минпечати РК.

Под поддержкой понималось выделение оргтехники, финансов, оказание методической помощи. Задача местных властей, официальным печатным органом и являлись районные газеты, это обеспечить сотрудников зарплатой. Но из-за хронической нехватки денег в местных бюджетах это становилось непосильной ношей.

Татьяна Шарипова заверила, что новый редактор приглашен, и номера газеты будут выходить. А бухгалтер Ольга Гордина уточнила: «Если будет 40 тысяч выделено, то мы закроем начало сентября». Вопрос дальнейшего существования газеты должен был обсуждаться на сессии совета местного самоуправления Прионежского района, но заседание не состоялось. Для кворума не хватило одного депутата.

В Музыкальном театре Петрозаводска состоялась премьера балета «Ночь в Мадриде». В театре шептались о том, что этот проект – премьера мирового уровня. И действительно – такого балета в те годы никто нигде не ставил.

Название всему балету дала одна из его трех частей – разных, но объединенных одной темой – впечатлениями композиторов Михаила Глинки и Людвига Минкуса об Испании. Неожиданной и смелой была сама идея предложить нашему, достаточно консервативному зрителю, такую постановку – с нетрадиционными костюмами, декорациями, хореографией.

«Просто хочется, чтобы в этом городе был такой приятный, легкий спектакль, без каких-то тяжелых, серьезных мыслей. Чтобы люди приходили и именно отдыхали. Балет – это прежде всего красота»,

- сказала Евгения Хробостова, балетмейстер.

Костюмы для новой постановки заказывали в Санкт-Петербурге. Пачки стоили от 3 тысяч рублей каждая. Они были приготовлены для третьей части балета – традиционной, классической. Первые две сделаны были в стиле модерн – «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде» на музыку Глинки.

«Представьте, что человек, европеец, попал в первый раз в Испанию. В ночной Мадрид. И он слегка ошарашен. Все для него ново и интересно. Тут и Кармен, и быки. И горячие испанские девушки, и ревнивые мужчины. В конце концов он опять уходит путешествовать. Он по натуре путешественник, он что-то взял от этого и дальше пошел, ему нужны новые ощущения», - так описал постановку и свою роль в ней Вячеслав Федоров, солист балета.

Городские площади украсили Новогодние елки. В предыдущие годы было принято устанавливать одно деревце – на главной площади города, куда и стекалась публика из разных микрорайонов. Но с 2003 года традиция ставить елки в разных местах потихоньку крепла. А в Кондопоге, например, уже тогда один только ЦБК позаботился о том, чтобы в разных местах были установлены 15 новогодних красавиц. Так что по количеству уличных Новогодних елок на душу населения Кондопога была впереди всей республики. Тогда в городе бумажников жило около 40 тысяч жителей. А сколько в целом было елок – даже местные жители не могли подсчитать:

-Штук двенадцать или даже больше!

-У нас город маленький, но зато красивый!

Красота требовала вложений, но кондопожане предпочитали не задумываться о том, сколько это удовольствие стоит. Очень занятные и разные ответы давали жители города – послушайте сами. Больше всего им нравилось в праздничную ночь гулять от елки к елке. Под каждой было что-то веселое. Может быть, вы узнаете в этих людях своих знакомых? Мир тесен!

Таким было 22 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com