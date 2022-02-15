Молодую пару убили в День всех влюбленных в Ленобласти

В городе Каменногорск в Ленинградской области в День всех влюбленных погибла молодая пара. В их смерти обвиняется общий знакомый, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 14 февраля в одной из квартир были обнаружены тела 25-летнего мужчины и 28-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

По предварительным данным, молодых людей убил их 52-летний товарищ. Мужчина напал на пару после того, как между ними вспыхнула ссора на фоне распития алкоголя.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Обстоятельства трагедии выясняют следователи. Фото pixabay.com/Kawamaru