Вирусолог рассказал, на что нужно проверить кровь после COVID-19

После перенесенного ковида врачи советуют пройти осмотр и обязательно сдать несколько анализов. В первую очередь это коагулограмма, тромбоэластограмма и гемостазиограмма, рассказал «Вечерней Москве» вирусолог Максим Щеленков.

Он объяснил, что повышения вязкости крови – одно из последствий коронавируса. Чтобы выявить ее, нужны эти три анализа крови и ее свертываемости.

Также нужно сдать и обычный клинический анализ, он поможет понять, нет ли воспаления. Его определяют по уровню лимфоцитов и лейкоцитов. Также надо проверить организм на возможный дефицит железа.

Врач отметил, что у переболевших ковидом может активизироваться герпес, увеличиться утомляемость, ухудшится память, могут начать выпадать волосы. // Фото: Департамент здравоохранения Москвы