Молодой человек разбился на Каменном карьере в Петрозаводске

На Каменном карьере в Петрозаводске молодой человек упал с обрыва на скалы. Самостоятельно выбраться он не мог. Ему потребовалась помощь карельских спасателей. Вся операция проходила 15 мая и заняла один час. Подробности сообщает паблик Госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Группа спасателей установила, что молодой человек, 1991 года рождения, выпивал с приятелем. Он подошел к краю обрыва и упал на камни с семиметровой высоты, а затем скатился вниз примерно еще на один метр.



Пострадавшего достали с помощью альпинистского снаряжения. Ему оказали первую помощь, уложили на спасательные сани и, несмотря на сопротивление, обездвижили, а затем передали врачам скорой. Сообщается, что молодой человек был в сознании и разговаривал. Внешний осмотр показал несколько царапин и ссадин.