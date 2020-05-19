19 мая 2020, 17:54
11-летний мальчик пострадал в Карелии от удара электрическим током
СУСК по РК проводит доследственную проверку по факту получения травмы несовершеннолетним в Медвежьегорском районе
Ребенок пострадал в Медвежьегорском районе Карелии. СУСК по РК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
«Межвежьегорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по факту получения травмы 11-летним мальчиком»,
– говорится в сообщении.
По версии следствия, 16 мая 2020 года несовершеннолетний мальчик в поселке Повенец забрался на металлическую конструкцию, которая была подключена к линии электропередач и находилась под напряжением, где получил удар электрическим током. После удара он упал с высоты на землю и получил травмы.
В настоящее время мальчик проходит лечение в медицинском учреждении.