Водитель без прав решил прокатиться по «Коле»

Дорожные полицейские поймали сегежанина без водительских прав за рулем отечественного автомобиля «ВАЗ-2115». Инцидент произошел на участке трассы «Кола» в Беломорском районе Карелии.

«Водитель отстранён от управления автомобилем, в отношении правонарушителя составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ. Госавтоинспекция напоминает о том, что за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей или арест 15 суток», - сообщает ОМВД России по Беломорскому району.

Ранее пьяный водитель без прав был задержан нарядом ДПС в Олонецком районе. Госавтоинспекция Карелии напоминает, что пьяный водитель представляет смертельную опасность на дороге не только для себя, но и для всех, кто может оказаться на его пути. Предотвратить беду может каждый, набрав номер полиции 102 или 112, и сообщить имеющиеся сведения о нарушителе. Автоинспекторы незамедлительно примут все необходимые меры.