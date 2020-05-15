Пьяный водитель без прав задержан нарядом ДПС в Карелии

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что от управления транспортным средством в республике отстранен очередной пьяный водитель.

«15 мая, сразу после полуночи, автоинспекторы Олонецкого района в деревне Новинки отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-2107» нетрезвого водителя – 43-летнего жителя деревни Тенгусельга»,

– говорится в сообщении.

Водительских прав мужчина не имеет, в соответствии с ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ ему грозит административный арест или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение примет суд.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что пьяный водитель представляет смертельную опасность на дороге не только для себя, но и для всех, кто может оказаться на его пути. Предотвратить беду может каждый, набрав номер полиции 102 или 112, и сообщить имеющиеся сведения о нарушителе. Автоинспекторы незамедлительно примут все необходимые меры.