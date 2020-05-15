15 мая 2020, 14:41
Происшествия

Уголовное дело о вандализме возбуждено в Петрозаводске

Молодой мужчина разгромил рекламную конструкцию на улице Мелентьевой

В Петрозаводске, на улице Мелентьевой в середине марта неизвестный повредил рекламную конструкцию. Собственник оценил ущерб в 31500 рублей. Стражи порядка выяснили, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В совершении преступления подозревают 32-летнего мужчину. Он рассказал, что в тот день отдыхал в баре и перебрал с алкоголем. Выйдя на улицу, дебошир стал планомерно уничтожать попавшуюся под руку конструкцию.

Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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Метки: 
Петрозаводск
улица Мелентьевой
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МВД
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новости петрозаводска