Уголовное дело о вандализме возбуждено в Петрозаводске

В Петрозаводске, на улице Мелентьевой в середине марта неизвестный повредил рекламную конструкцию. Собственник оценил ущерб в 31500 рублей. Стражи порядка выяснили, как все произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В совершении преступления подозревают 32-летнего мужчину. Он рассказал, что в тот день отдыхал в баре и перебрал с алкоголем. Выйдя на улицу, дебошир стал планомерно уничтожать попавшуюся под руку конструкцию.

Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.