Молодой человек попал на видео, его ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска устанавливает личность молодого человека, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в одном из магазинов карельской столицы. Мужчину подозревают в совершении кражи, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка обратились к горожанам и попросили сообщать любую достоверную информацию о разыскиваемом по телефонам: +7-911-426-81-77, +7-960-213-80-73.

Конфиденциальность гарантируется.