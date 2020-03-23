Жителя Костомукши обокрали в Петрозаводске после отдыха в баре

В Петрозаводске пострадал 41-летний житель Костомукши, приехавший в столицу республики на выходные. Деньги со счета мужчины сняла его новая подруга, с которой он познакомился в баре. Пресс-служба МВД по РК поделилась деталями истории.

Как выяснилось, гость с севера республики в Петрозаводске пошел отдыхать в бар, где познакомился с 30-летней женщиной. Вскоре к ним присоединился приятель новой знакомой. Костомукшанин всех угощал. Вскоре ему предложили продолжить общение в домашней обстановке.

На следующий день северянин собрался домой и решил закупиться продуктами в магазине, но на карте почти не было денег. Он обратился в полицию.

В итоге стражи порядка и вышли на след подозреваемой. Женщина призналась, что подсмотрела пин-код карты своего нового приятеля еще в баре, а дома незаметно взяла карту и обналичила 88 тысяч рублей, после чего вернула ее костомукшанину.

Почти все деньги женщина раздала в счет погашения долгов. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.