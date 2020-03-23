23 марта 2020, 15:06
Цветочный ларек взломали в Петрозаводске
Сотрудники уголовного розыска карельской столицы раскрыли кражу из торгового павильона
17 марта в полицию Петрозаводска обратилась женщина - работница цветочного ларька, расположенного на Октябрьском проспекте. Горожанка рассказала, что утром обнаружила, что тороговый павильон взломан. Пропали 50 роз и мягкие игрушки - ущерб составил около 18 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 24-летний ранее судимый мужчина.
Молодой человек во всем признался и рассказал, что цветы и игрушки подарил своим подругам, с которыми выпивал.
Подозреваемый задержан, ведется следствие. Часть похищенного удалось изъять.