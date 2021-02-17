17 февраля 2021, 18:49
Молодого человека будут судить за смерть жителя Беломорска
Следователи считают, что обвиняемый затеял конфликт и жестоко избил участника застолья
28-летнего молодого человека будут судить за причинение смерти жителю Беломорска.
По сообщению Следкома Карелии, в августе прошлого года молодой человек выпивал в гостях. Как полагают следователи, он затеял конфликт с еще одним участником застолья. Обвиняемый стал избивать оппонента в квартире, а затем на улице. Потерпевшего отвезли в больницу, где он скончался.
Молодой человек был заключен под стражу. Ранее его уже судили за имущественные преступления. Новое уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. (фото nw.com.ua)