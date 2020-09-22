Мобильный прививочный комплекс снова развернется у ТЦ на Мелентьевой

С 24 сентября мобильный пункт, в котором можно сделать прививку от гриппа, снова заработает у ТЦ «Главный» на Мелентьевой, 28. Специалисты поликлиники №3 будут ждать всех желающих по 28 сентября. Об этом сообщает паблик Центра общественного здоровья Карелии. Ранее мобильный прививочный комплекс работал в этом месте с 10 по 18 сентября.

Также до 27 сентября петрозаводчане могут вакцинироваться у гипермаркета «Лента» на Комсомольском проспекте, 27. Прививочные комплексы работают с 12 до 18 часов. Желающим сделать прививку при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Также петрозаводчане смогут вакцинироваться от гриппа с 30 сентября по 9 октября у ТРК «Лотос-Плаза» на Лесном проспекте, 47а. А с 12 по 18 октября включительно – у ТРЦ «Тетрис» на улице Мерецкова, 11.