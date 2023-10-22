Мистические места Карелии объединят в нацпарк

Особо охраняемую природную территорию федерального значения создадут в Карелии. Такой статус получат три природных кластера, расположенные в Муезерском и Медвежьегорском районах.

Постановление о создании национального парка «Воттоваара» подписал 22 октября премьер правительства России Михаил Мишукстин.

Новый нацпарк будет включать в себя горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гору Воттоваара. Общая площадь этих территорий составляет больше 14 тысяч га.

Создание национального парка поможет сохранить уникальный притундровый и лесотундровый ландшафт. Появятся новые возможности для изучения уникального по гидрометрическим параметрам озера Пизанец, образованного в глубоком тектоническом разломе. // фото: скриншот видео «Система воспитания»/youtube.com