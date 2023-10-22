Народный артист России нашел в Карелии могилу деда-фронтовика

Народный артист России, певец Василий Овсянников побывал на могиле своего деда в Карелии. Артист выступал в республике и рассказал, что недавно нашел место, где похоронен его погибший в годы Великой отечественной войны родственник. Об этом сообщили в группе администрации Лоухского района ВКонтакте.

Певец дал концерт в Лоухском Доме культуры 19 октября. Он рассказал, что дед 76 лет считался пропавшим без вести. Лишь недавно Василий Овсянников узнал, что тот похоронен в братской могиле в поселке Сосновый.

Василий Иванович Ковалев был ранен и скончался 7 мая 1942 года. Певец после концерта поехал на захоронение и возложил цветы. // фото: bearfotos/ freepik.com