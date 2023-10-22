Участникам СВО повысят зарплату

Заработная плата участвующих в СВО на Украине российских военных вырастет. Им будут платить в месяц от 210 тысяч рублей и больше, пишет «Красная звезда».

Это связано с индексацией денежного довольствия солдат. Она с 1 октября составила 10,5 процента. Поэтому будет увеличен размер выплат военнослужащим.

- Учитывая, что 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 10,5 процента, ежемесячные денежные выплаты участникам специальной военной операции составят от 210 тысяч рублей в месяц,

- сказано в публикации.

Кроме того, в России усилили состав финансово-экономической службы Вооруженных сил. Часть гражданского персонала в финансовых органах заменили на военнослужащих. // фото: «Петрозаводск говорит»