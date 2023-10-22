Петрозаводчане боятся, что старт лыжного сезона будет омрачен

Летом 2023 года в Петрозаводске началась реконструкция трассы «Фонтаны» - любимого места зимнего отдыха жителей карельской столицы. В октябре в соцсетях стали появляться тревожные комментарии петрозаводчан, которые обеспокоены происходящим на лыжной трассе.

В качестве подрядчика петрозаводская Дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки выбрала ООО «Ювень» - карельскую компанию из поселка Чална-1. Официально завершить благоустройство трассы компания должна в январе 2024 года.

Что сейчас происходит на трассе «Фонтаны»? Когда петрозаводчане смогут вернуться на лыжню? Об этом читайте здесь.