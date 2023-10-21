Вместо спортсменов самосвалы. Что происходит на трассе «Фонтаны»? 

Текст и фото: Антонина Кябелева

Реконструкция трассы «Фонтаны», которая началась летом 2023 года, вызвала обеспокоенность жителей Петрозаводска.

В социальных сетях стали появляться тревожные комментарии о том, что «все засыпали», «тропинку для пеших прогулок уничтожили». Журналист нашего издания посетила трассу «Фонтаны».

Одно из самых любимых мест отдыха и занятий спортом в Петрозаводске сейчас выглядит непрезентабельно. Здесь идут строительные работы. Судя по тому, что по лыжной трассе постоянно курсирует тяжелая техника, работы в самом разгаре.

На месте автомобильной стоянки выросли горы строительных материалов. Ближе к автомобильной дороге можно было заметить два работающих экскаватора. Поздняя осень добавляла негативных штрихов в картину - унылых луж, слякоти и грязи. Для парковки автомобилей осталось скромное пространство возле начала трассы.

В районе стартовой поляны выделялась ярко-желтая вывеска, на которой была указана информация, связанная с благоустройством трассы. В качестве подрядчика петрозаводская Дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки выбрала ООО «Ювень» - карельскую компанию из поселка Чална-1. Судя по размещенной информации, завершить благоустройство трассы компания планирует в январе 2024 года.

Помимо самосвалов, на трассе то и дело мелькали человеческие фигурки. Это энтузиасты скандинавской ходьбы не желали сдавать позиции.

Уже на выходе с трассы я остановила двух женщин, которые возвращались с занятий. Они рассказали, что несмотря ни на что, их группа продолжает занятия. Работы на трассе, по их словам, идут основательные, с выемкой грунта.

Женщины сказали, что мечтают об отдельных дорожках для пешеходов и велосипедистов, чтобы они не мешали ни друг другу, ни лыжникам. Те, кто посещает Фонтаны зимой, знает, как порой раздражают многочисленные пешеходы, вынужденные, чтобы не мешать несущимся коньковым ходом спортсменам, забираться на боковую лыжню. Появление параллельных лыжне пешеходных дорожек сразу же решило бы эту проблему.

Мои собеседницы с грустью отметили, что в процессе реконструкции было демонтировано уютное кафе, которое раньше пользовалось популярностью, особенно у детей:

«Дети буквально тащили туда родителей. Для них кафе было одним из развлечений, которое привлекало их на Фонтаны».

Принципиально важно, считают женщины, чтобы на трассе появились туалеты. Они и раньше здесь стояли, но открывались только во время массовых соревнований и праздников. Поэтому нередко лыжникам приходилось углубляться в лес в поисках укромного уголка.

Естественно, петрозаводчан прежде всего волнует, когда будут завершены работы, и успеют ли подготовить трассу к началу зимнего сезона.

Как сообщили в пресс-службе петрозаводской администрации, земляные работы планируется завершить до 12 ноября 2023 года.

Контракт, заключенный с ООО «Ювень», заканчивается 24 января 2024 года. Другими словами, можно рассчитывать только на то, что карельская компания приложит максимум усилий, чтобы не сорвать начало лыжного сезона в карельской столице. Официально работы могут продолжаться до 24 января следующего года, и это не будет нарушением контракта.

Проект обустройства первого этапа лыжной трассы затрагивает территорию от стартовой поляны до развилки длиной в 2,5 километра.

На эти цели из бюджета выделено 56,4 миллиона рублей.

Средства пойдут на благоустройство самой лыжной трассы, устройство дренажа, дорожных насыпей, укладку геотекстиля (специальный материал, предотвращающий размывание грунта), укрепление земляных откосов, устройство деревянных мостиков, пешеходных и велосипедных дорожек.

В будущем, в рамках второго и третьего этапов, планируется обустроить трассу слева от развилки до мест «Фонтан-1» и «Фонтан-2», а затем, уже на третьем этапе реконструкции, пойти направо от развилки до мест «Развилка-2» и «Развилка-3». Учитывая инфляционные процессы, о стоимости второго и третьего этапов говорить пока рано. Но в ценах 2022 года они потребуют более 150 миллионов рублей.

Остается только добавить, что контракт с ООО «Ювень» был заключен по схеме единственного поставщика, то есть в обход конкурсных процедур. В последнее время в Карелии все чаще контракты заключаются с конкретной компанией без проведения процедуры торгов. Насколько такой подход окажется успешным, мы скоро увидим.

Судя по открытым данным, фирма «Ювень» в этом году заключила шесть небольших контрактов по благоустройству на суммы от 1,1 до 3,6 миллиона рублей с администрациями Суоярвского района и Сосновецкого сельского поселения. Два контракта компания исполнила раньше срока. В общем, перспектива начать лыжный сезон в декабре у петрозаводских лыжников пока остается.