22 октября 2023, 10:20
Паллиативная помощь пришла на дом к пациентам в районе Карелии
Мобильная бригада Кондопожской ЦРБ помогает 78 пациентам
Выездную паллиативную помощь развивают в районах Карелии. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Так, мобильная патронажная паллиативная бригада Кондопожской ЦРБ работает с пациентами в районе. Врачи помогают 78 паллиативным пациентам, из этих людей 20 являются маломобильными.
Специалисты бригады выезжают на дом по вызовам, оказывают необходимую паллиативную помощь, в том числе подбирают противоболевую терапию. // фото: freepik.com