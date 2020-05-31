Мирошник рассказала, как благоустраивается Петрозаводск

Сегодня Администрация Петрозаводска ведет работу по контролю за соблюдением требований, направленных на ограничение распространения коронавируса. Ежедневно проходят рейды в общественном транспорте, в магазинах и иных учреждениях. Также осуществляется учет прибывающих из других регионов на железнодорожный вокзал карельской столицы, контролируется соблюдение гражданами самоизоляции, рассказала глава города Ирина Мирошник.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, в активном режиме продолжается реализация запланированных на весенне-летний период мероприятий: благоустройство дворов, парков и скверов, ремонт дорог, строительство необходимых социальных объектов и многое другое», – сказала Мирошник.

Уже полностью отремонтированы три магистрали Петрозаводска в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик приступил к нанесению дорожной разметки в разных районах города. Завершается подготовительный этап для установки новых светофорных объектов, в том числе вблизи образовательных организаций.

В плановом порядке идет весенняя уборка города: в соответствии с заключенными контрактами приводятся в порядок улицы, тротуары, парки и скверы. В рамках акции “Чистый Петрозаводск -2020” наа этой неделе начались субботники на общественных и придомовых территориях.

Стартовали масштабные работы по озеленению: «Городской комбинат благоустройства» приступил к оформлению клумб. Всего в 2020 году планируется высадка четырех тысяч многолетних растений и 300 тысяч цветов. Приводятся в порядок городские газоны, продолжаются работы по санитарной обрезке растений и сносу аварийных деревьев.

Вблизи площади Кирова уже установлена стела «Город воинской славы», началось благоустройство прилегающей территории.

Продолжается ремонт фасадов в центральной части города и элементов пешеходной инфраструктуры. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подходит к завершению подготовка к реализации проектов благоустройства семи общественных территорий. Также в Петрозаводске приступили к обновлению почти 30 дворов. Всего в этом году будет благоустроена 71 придомовая территория.

В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» идет строительство двух детских садов на Кукковке и здания будущей школы на 1350 мест на Древлянке. Образовательные организации города завершают подготовку к летнему ремонту зданий. На отдельных объектах подрядчики уже приступили к выполнению контрактов, осуществляется технадзор.

Также продолжается реализация программы расселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день расселено уже более 4500 квадратных метров жилья.

