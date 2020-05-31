Мэрия Петрозаводска провела проверку торговых центров

Специалисты администрации карельской столицы проверили торговые центры карельской столицы, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«Специалисты Администрации совместно с представителями Министерства экономического развития и промышленности РК провели рейд по магазинам Петрозаводска. Объектами проверки стали торговые центры «Макси», «Лотос Плаза», «Сигма», «Весна» и гипермаркет «Леруа Мерлен»,

– говорится в сообщении.

В ходе рейда по магазинам инспектирующие проверили у продавцов наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции, удостоверились в регулярной санитарной обработке помещений, ограничении числа посетителей, соблюдении «масочного режима», наличии информационных вывесок для покупателей.

Представителям торговых центров и продавцам павильонов даны разъяснения о требованиях распоряжения Главы Республики Карелия № 127-р от 12.03.2020 г., а также ответственности за их нарушение.

Проверки магазинов будут продолжены.