Минтранс Карелии прокомментировал ход строительства моста на Кирова

Работы по реконструкции моста через Неглинку на улице Кирова в Петрозаводске идут в соответствии с графиком. Компания ООО «Технострой» обещают выполнить работы до конца декабря. Об этом «Петрозаводск говорит» рассказали в пресс-службе Минтранса Карелии.

«Подрядчик обещают завершить все работы в последней декаде декабря»,

- прокомментировали в министерстве. После этого состоится приемка работ.

Напомним, из федерального и республиканского бюджетов на новый железобетонный мост было выделено 98,5 миллиона рублей. Согласно контракту, реконструкцию моста должны были завершить к декабрю 2020 года. Из-за ремонта моста также перенесли автобусную остановку, изменили работу светофоров, запретили стоянку и изменили схему движения транспорта. В середине сентября на объекте был выполнен демонтаж старого моста, осуществлен перенос электрических сетей, смонтированы опоры, продолжались мероприятия по выносу водопровода, велась подготовка к монтажу балок. Однако в середине октября стало известно, что подрядчик, компания «ПроектКомСтрой», затягивает работы и с фирмой пришлось расторгнуть контракт. Состоялся новый аукцион, победилем которого стала компания ООО «Технострой», которая в настоящее время достраивает переправу за 56 475 999,80 рублей.(фото: пресс-центр администрации города)