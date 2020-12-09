В Пряжинском районе Карелии будут ловить собак

С 10 по 31 декабря на территории Пряжинского района Карелии будет проводиться отлов животных (собак), сообщает паблик «Администрация Пряжинского района».

Мероприятия будут осуществляться в Пряже, Чалне, Эссойле, Матросах. После отлова будет произведена транспортировка и передача собак в приют для животных.

Приют расположен по адресу: г. Петрозаводск, Вытегорское ш., д. 82. Телефон 8 (8142) 57-18-89.

Администрация призывает жителей указанных населённых пунктов в период проведения отлова обеспечить меры по недопущению нахождения домашних животных (собак) в свободном выгуле без владельцев на улицах своего населённого пункта.

Фото с сайта фазенда.рф