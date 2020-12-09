Узнали, будет ли в этом году Рождественская ярмарка в Петрозаводске

В конце года в Петрозаводске традиционно проводится Рождественская ярмарка. Так было до коронавируса. В этом году во всем мире правит бал ковид, который вносит коррективы в обычную жизнь людей.

Наша редакция спросила у администрации столицы Карелии, состоится ли ярмарка этой зимой.

Начальник информационно-аналитического управления мэрии Петрозаводска Анникки Сильченко рассказала, что администрация ведет подготовку. Планируется, что к 24 декабря на площади Кирова поставят 20 домиков с товарами местных производителей. При этом если ярмарка и состоится, то будет проходить без мастер-классов и праздничных мероприятий.

Как пояснили в мэрии, окончательное решение, быть или не быть ярмарке в Петрозаводске, будут принимать республиканские власти и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом исходя из эпидемиологической ситуации.

Вспомнить, как проходила Рождественская ярмарка прошлой зимой, можно здесь.