Минприроды ищет собственника, которого обязуют ликвидировать свалку

Сотрудники «Карелприроды» выясняют, кому принадлежит земельный участок, на котором образовалась стихийная свалка. О жалобах местных жителей на гору мусора, образовавшуюся на территории Гирвасского аэродрома, сообщало издание «Петрозаводск говорит» неделю назад. В ведомстве отреагировали.

«Инспекторы обследовали указанный участок. Факт нарушения природоохранного законодательства подтвердился. На месте обнаружились многочисленные навалы отходов, в основном, бытовые. Также инспектор измерил площадь свалки. Она составила 60 кв. м. В минприроды есть возможность находить виновных, поэтому мы используем эту возможность и накажем тех, кто это сделал»,

- отметил министр Андрей Карпилович.

После вручения собственнику распоряжения о понуждении к уборке, он должен будет ликвидировать свалку в течение месяца, а в случае его бездействия дело может дойти до суда. Фото: ecology.gov.karelia.ru.